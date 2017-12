Sondage TV: «Les Pigeons» toujours haut perchés!

Le plébiscite d’« On n’est pas des pigeons » et de son animateur Sébastien Nollevaux se confirme d’année en année. Les arrivées et départs des chroniqueurs ne semblent pas avoir d’impact sur la popularité du programme quotidien de la RTBF…

Nouveau sacre pour la RTBF et pour « On n’est pas des pigeons » ! C’est une constante depuis six ans : Sébastien Nollevaux et son équipe dominent leur catégorie. Le talk-show a entamé sa huitième saison sans toucher à ses fondamentaux mais en apportant des modifications substantielles. « On est en perpétuelle remise en question », confirme Sébastien Nollevaux. « Cela ne se voit peut-être pas à l’œil nu à l’écran mais on réfléchit sans arrêt à la manière dont on adapte le plateau, dont on fait les sujets, les différentes séquences… » Autre pilier, Anne-Laure Macq souligne que la longévité s’explique par le sujet même de l’émission : « La consommation, c’est inépuisable. C’est un domaine qui recouvre énormément de choses différentes. Des arnaques, des problèmes de garanties, de prix, il y en aura toujours. On est là pour mettre en garde, donner des bons conseils. »

On n’est pas des pigeons, c’est aussi un défilé de chroniqueurs. Il n’est d’ailleurs pas toujours aisé pour eux de s’intégrer !

Quels sont les grands défis et risques qui planent sur ce paquebot de la RTBF ? Ils nous expliquent !

Ce sondage, réalisé en partenariat avec « Le Soir », a été mené auprès de 1004 répondants, formant un échantillon strictement représentatif de la population des résidents belges âgés de 16 ans et plus, équipés de la télé et qui la regardent en moyenne au moins une demi-heure par jour (793 en Wallonie et 221 dans les 19 communes de Bruxelles-Capitale). Il a été réalisé du 7 au 12 décembre 2017 par interviews via l’Ipsos on line Panel. La marge d’erreur maximale, pour un pourcentage de 50 %, est de 3,1.