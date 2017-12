Vous avez le sentiment de ne plus avoir vu le soleil depuis cet été? Ce n'est pas qu'une impression!

En effet, le mois de décembre a été particulièrement pourri en termes d’insolation. Et cette dernière semaine, vu les prévisions, ne va rien y changer…

Sur les 25 premiers jours de décembre, on a en effet enregistré que 4 heures et 54 minutes de soleil. Un total qui n’a plus évolué depuis le 18 décembre, ce qui signifie qu’on n’a plus vu le soleil depuis plus d’une semaine… caché derrière les nuages et leur pluie. Et un record depuis 1993 selon les chiffres de l’IRM, lorsqu’on avait comptabilisé que 16 heures 17 de soleil…

Qu’en est-il des précipitations, et des températures ?

Les 5 derniers jours de décembre renverseront-ils la tendance ?

Découvrez toutes nos informations dans nos éditions digitales !