Mouscron: pas de fracture pour Amallah, emmené en ambulance

Après la défaite à Bruges (4-2), l’offensif mouscronnois Selim Amallah a dû quitter le stade en ambulance. Sorti sur blessure, il a été emmené à l’hôpital et son entraîneur craignait le pire pour son joueur, touché au genou et à la cheville. Au final, le diagnostic parle d’entorse cheville et genou, pas de fracture. Reste que l’année se termine tout à coup bien mal pour un élément qui a notamment su faire la différence face à Ostende, avec un but qui a valu trois points aux Hurlus.