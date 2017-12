Robert, habitant de Sprimont, n'en démord pas: «J'ai vu deux loups dans mon jardin!»

Les mois se suivent et les preuves d’un retour du loup dans nos forêts s’accumulent. Des indices ont en tout cas révélé son passage quasi certain sur le territoire wallon. Le ministre René Collin a même mis sur pied un Réseau Loup afin d’anticiper ce retour inéluctable. Dans la nuit de samedi à dimanche, Robert Girolimetto est certain d’avoir observé deux loups derrière chez lui à Sprimont . Les experts ne peuvent se prononcer mais n’excluent rien.

« Je sais qu’on risque peut-être de se moquer de moi, de ne pas me croire, de me prendre pour un farfelu. Mais je suis certain d’avoir vu, et bien vu, deux loups derrière chez moi. Tous ceux à qui je montre les images sont d’ailleurs en général assez étonnés de ce qu’ils voient. »

DR