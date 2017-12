Le rush était prévisible, mais son ampleur dépasse les prévisions dans certains centres d’examen. À Liège, des candidats ont attendu ce mardi, jusqu’à six heures avant de tenter leur chance au permis de conduire théorique. De leur côté, les auto-écoles dénoncent « Permis en poche », qui propose de suivre les cours théoriques au permis et de passer l’examen le même jour.

À partir du 1er janvier 2018, les fautes graves seront cotées plus sévèrement (voir l’encadré ci-dessous). Ce changement fait peur. Résultat, c’est un véritable rush dans les centres d’examen.

Jusqu’à 6h d’attente à Liège, 3h à Louvain-la-Neuve, 2h30 à Namur et Couillet… Des files de jeunes gens, parfois accompagnés de leurs parents, avec des gens qui s’entassent dans les salles d’attente. Certains relisent une dernière fois leur livre « Feu vert ». D’autres se rongent les ongles, pris par l’angoisse. « On sent qu’il y a un manque réel d’étude. Il risque d’y avoir beaucoup d’échecs », estime un responsable d’un centre d’examen.

Plus étonnant, les centres d’examen sont pris d’assaut à Bruxelles… alors que la réforme de janvier ne touche que la Région wallonne. Au fait, chacun est libre de choisir son centre d’examen. Rien n’interdit à un Wallon de monter à la capitale le 2 janvier. L’ancienne version de l’examen y aura toujours cours.

