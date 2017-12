La journée de mercredi sera d’abord généralement sèche avant l’émergence de quelques pluies et averses, indiquent les prévisions de l’IRM. Le mercure grimpera jusque 2 à 7 degrés.

Mercredi matin, des averses seront encore présentes dans la moitié Est, sous forme de neige ou de neige fondante sur les hauteurs. Ensuite, le temps deviendra sec partout avec quelques éclaircies. En cours d’après- midi, une nouvelle zone de pluie atteindra l’ouest et quelques averses se déclencheront ailleurs. Les maxima atteindront 2 à 7 degrés.

Le vent sera modéré de secteur sud à sud-ouest. Sur l’ouest, il deviendra plus tard assez fort et même très fort au littoral et s’orientera au nord-ouest, avec des rafales de 85 km/h ou davantage.

Ce soir et cette nuit, la zone de pluie s’enfoncera sur tout le pays. En Haute Belgique, il tombera encore de la neige ou de la neige fondante. Une couche de plusieurs centimètres se formera sur les hauteurs ardennaises. Les minima descendront jusque 0 à -2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, 0 à 2 degrés dans le centre et 3 degrés à la mer.

Jeudi, quelques averses de neige fondante ou de neige seront temporairement possibles sur l'est du pays en début de journée. Ensuite, le temps deviendra partout généralement sec sous un ciel partiellement nuageux. Maxima proches -1 degré en Ardenne et autour de 3 ou 4 degrés en région de plaine. Vent modéré et à la mer parfois assez fort de secteur ouest à sud-ouest.