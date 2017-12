Ce samedi 23 décembre, Thierry Ardisson lançait sa nouvelle émission sur C8 « Samedi Soir à Pigalle ». Dans un cabaret des années 50, l’animateur français avait invité de nombreuses stars à se produire sur scène. Parmi celles-ci, c’est clairement Clara Morgane qui a retenu toute l’attention du public.

Robe décolletée et fendue sur le côté, la jolie blonde a livré une prestation très sexy sur le titre I’m so excited des Pointer Sisters. Elle a même fait grimper la température en fin de show en faisant tomber le bas de sa robe. Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui ont salué la performance de Clara Morgane sur Twitter.