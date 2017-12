WhatsApp ne fonctionnera plus sur certains smartphones à partir du 1er janvier

C’est dans sa rubrique « Questions réponses » que WhatsApp annonce la mauvaise nouvelle pour de nombreux utilisateurs. Au début, il n’était question que ne ne plus pouvoir installer l’application. Mais aujourd’hui, on apprend donc que, sur ces appareils, l’application cessera tout simplement de fonctionner.

WhatsApp explique que lors de sa création il y a huit ans, près de 70% des smartphones achetés à l'époque avaient des systèmes d'exploitation BlackBerry et Nokia. Mais maintenant ce n'est plus le cas. Il s’agit donc maintenant de « concentrer leurs efforts sur les plateformes mobiles les plus utilisées ».

Quels sont donc les smartphones concernés ? Les OS des BlackBerry et BlackBerry 10 ainsi que des Windows Phone 8.0 et antérieurs. Ceux-là ne seront plus updatés à partir du 31 décembre 2017. Tous les appareils Nokia S40 ne seront plus pris en charge par l'application à partir du 31 décembre 2018 et les mobiles sous Android 2.3.7 ou plus anciens à partir du 1er février 2020.