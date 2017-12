La France promet 20 milliards de compensation à la Belgique si elle choisit le Rafale pour remplacer ses F-16

Belga

La France propose 20 milliards d’euros de compensation si la Belgique achète le Rafale du constructeur français Dassault. La France a déja promis un «partenariat stratégique et économique» si le gouvernement fédéral belge choisit le Rafale et non pas les concurrents F-35 et Eurofighter pour remplacer les F-16. Paris et Dassault Aviation ont depuis lors planché sur une proposition concrète pour séduire le gouvernement belge.