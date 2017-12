2.500 participants à Corrida Manneken-Pis de Bruxelles (photos)

Environ 2.500 personnes ont participé mardi soir à la 8e édition de la Corrida Manneken-Pis. Les coureurs portant les couleurs de la Belgique et des bonnets de Noël ont parcouru la ville suivant un circuit de 4 ou 8 kilomètres.

La compétition, organisée pour la bonne cause, a débuté sur la place d’Espagne et a longé plusieurs illustres lieux de la capitale, comme la Grand Place ou les Galeries de la Reine. «Succès et ambiance, voilà comment se résume la 8e édition de la Corrida Manneken-Pis de Bruxelles», a affirmé l’organisateur Jean-Paul Bruwier.

Comme lors des années précédentes, chaque participant verse 1 euro à l’asbl Vivre Ensemble. La somme récoltée sera consacrée à l’asbl Rafaël, qui aide les sans-abris à se reloger. Deux projets sont menés à Anderlecht: un restaurant social et des appartements sociaux.