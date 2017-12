Rédaction en ligne

L e 11 juin dernier, la petite Jihane El Oizi, 6 ans, a été emmenée par Aurel Calauz alors qu’elle se trouvait aux abattoirs d’Anderlecht avec son père. Le ravisseur, un Roumain de 45 ans, avait été retrouvé 20 heures plus tard et appréhendé devant son domicile dans le centre de Bruxelles, en compagnie de la fillette. Un peu plus de 6 mois après les faits, la famille El Oizi tente de se reconstruire tant bien que mal, mais le traumatisme est immense. Un premier rapport de l’expertise psychiatrique avait jugé Aurel Calauz irresponsable. Le juge d’instruction a sollicité l’avis d’un collège d’experts. Pour les parents de Jihane, le ravisseur de leur fille n’est pas fou et ils n’imaginent pas sa remise en liberté.