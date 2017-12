La championne d'échecs Anna Muzychuk renonce à deux de ses titres pour ne pas devoir porter le voile lors du tournoi qui a lieu en Arabie Saoudite

« Dans quelques jours, je vais perdre mes deux titres, écrit-elle. J'ai décidé de ne pas jouer selon les règles de quelqu'un d'autre ».

Le championnat mondial se joue à partir du 30 décembre à Ryad, la capitale saoudienne. Or, selon les règles en vigueur dans le pays, elle devrait porter la abaya (un vêtement que les femmes saoudiennes portent par dessus les autres dans le pays) et être accompagnée d’un homme pour sortir. Elle explique qu’elle se sent libre « de ne pas porter une abaya et de ne pas être accompagnée en sortant » pour ne pas « se sentir comme une créature inférieure » quitte à ne pas pouvoir défendre ses titres.

Elle ajoute que sa soeur, qui devait participer au même tournoi, avait fait le même choix.

Selon Le Parisien, quelque 150 joueurs professionnels auraient décidé de boycotter l’événement pour protester contre l’organisation du tournoi dans ce pays. Ainsi, le détenteur du titre de grand maître international depuis 2003, Hikaru Nakamura a également tweeté en novembre dernier: « Organiser un championnat d'échecs dans un pays où les droits de l'homme n'ont aucune valeur est horrible. Les échecs sont un jeu qui rassemble des gens très différents, ce n'est pas un jeu où chaque personne est séparée selon sa religion ou son pays d'origine ».

To organize a chess tournament in a country where basic human rights aren't valued is horrible. Chess is a game where all different sorts of people can come together, not a game in which people are divided because of their religion or country of origin.https://t.co/SZUfZ5s8SP