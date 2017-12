La bonne table de Bruxelles: pause gourmande chez Coco Donuts

Nous sommes passés à la boutique Coco Donuts, 36 rue Sainte-Anne, à Bruxelles, juste à côté de la place du Grand Sablon, découvrir enfin ces fameux donuts nouvelle génération. Chloé Sengier et Candice Tielemans, deux jeunes entrepreneuses, y déclinent les donuts de différentes façons, notamment belge, tout en ayant transformé la recette pour diminuer les graisses et favoriser l’utilisation de produits de qualité .

Donuts au chocolat praliné, au chocolat et noix de coco, au citron et graines de pavot, au chocolat, marshmallow et petits-beurre, au caramel au beurre salé, au chocolat blanc et spéculoos… Disposées dans des paniers sur un bel étalage, ces créations de Coco Donuts mettent l’eau à la bouche ! Bien que les conceptrices de ce comptoir gourmand aient tout fait pour créer une pâte de donut moins grasse et de meilleure qualité que ce que l’on retrouve dans les grandes surfaces, leurs donuts n’en sont pas moins appétissants. Ils le seraient même bien plus…

Envie de plonger dans l’univers chaque jour plus célèbre de cette petite enseigne bruxelloise ? L’histoire de la création de leur bébé est magique.

