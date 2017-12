L'amour est dans le pré: voici les couples qui se sont formés à la fin de l'émission

Clap de fin pour la neuvième saison de « L’amour est dans le pré ». Au terme de plusieurs semaines de tournage et de voyages, les agriculteurs participant à cette édition se sont retrouvés autour de Sandrine Dans pour faire le bilan de leur aventure. Et s’ils n’ont pas tous trouvé l’amour, certains peuvent se réjouir aujourd’hui de partager la vie d’une candidate rencontrée par le biais de l’émission. Petit tour d’horizon des états d’âme des fermiers !

Tanguy

Après une croisière en Méditerranée, Tanguy et Gisèle ont choisi de continuer à se fréquenter. Les deux tourtereaux profitent de chaque week-end pour construire ensemble une belle relation.

Herman

C’est tout seul que Herman, le candidat néerlandophone de cette saison, est venu à la dernière émission. Malgré son voyage avec Agnès, l’agriculteur n’est pas tombé sous le charme de cette dernière. S’il avait eu un véritable coup de cœur pour Marie, Herman ne l’avait finalement pas choisie, il estimait qu’elle était déjà trop impliquée dans la relation.

Benoît

Benoît et Mickaëla ne cachent pas leur amour. Toujours aussi complices, les deux amoureux ont vécu une véritable lune de miel au Cap Vert. Ne cessant d’échanger baisers et mots doux, ces deux-là semblent s’être bien trouvés !

Bernard

Suite à leur séjour en Suisse, Bernard et Isabelle ont rompu. Le charme a cessé d’opérer et leur séjour ne s’est pas déroulé comme prévu. Mais Bernard n’est pas pour autant célibataire ! Coup de théâtre lors du rendez-vous final, c’est au bras de Claude que l’agriculteur s’est affiché. La prétendante qui avait séjourné à la ferme n’avait pas dit son dernier mot. Après avoir appris que Bernard et Isabelle ne se fréquentaient plus, elle a choisi de retenter sa chance. Des avances que Bernard n’a pas su refuser !

Pol

Lors du séjour des prétendantes à la ferme, Pol a bien eu du mal à nouer des contacts avec ses invitées. À tel point qu’il avait choisi de les renvoyer toutes les trois chez elles ! Toujours célibataire, il espère encore trouver l’amour.

Étienne

Juste avant de partir en voyage avec Lorraine, Etienne avait annoncé à Sandrine qu’il préférait renoncer à ce séjour. Après avoir revu la jeune femme en dehors du tournage, il a réalisé qu’elle n’était pas celle qu’il lui fallait.

Manu

Quant à Manu et Marie-France, ils ont préféré rester amis. C’est seul que Manu a participé au week-end final. Il est toujours un cœur à prendre…

Enfin, la production de l’émission a réservé une surprise aux téléspectateurs. Olivier, l’un des candidats dont le portrait avait été diffusé au tout début de la saison, a trouvé l’amour grâce à l’émission. Avec Cécile, ils parlent déjà même de se marier et de fonder une famille. La magie de l’amour est dans le pré opère toujours !