Bruxelles: appel à une manifestation de soutien à Theo Francken

Alors que Theo Francken (N-VA) est au cœur de la polémique, on lui reproche d’avoir expulsé des Soudanais qui ont ensuite été torturés, une page Facebook a été créée pour soutenir le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. La page s’appelle « LES BELGES SOUTIENNENT THEO FRANCKEN CONTRE LES MIGRANTS » et réunit plus de 1.200 abonnés. Un de ces membres qui souhaite aller plus loin dans la démarche a donc proposé l’organisation d’une manifestation ce mercredi devant la gare Centrale à Bruxelles. « Rendez-vous le 27 décembre à 11 h à la gare Centrale de Bruxelles. Manifestation spontanée. Je précise. Manifestation spontanée. N’est pas autorisée par la loi. J’en prends la responsabilité. J’ai prévenu les nombreux groupes pour theo » (sic).

L’information a été transmise à la zone de police Bruxelles-capitale/Ixelles. « Ce sera signalé aux services de renseignements généraux qui vont évaluer la situation et prendre les mesures adéquates. Nous allons notifier l’interdiction aux organisateurs qui encourent une amende administrative qui peut aller jusqu’à 350 eur os », a répondu le porte-parole de la zone à La Libre Belgique.