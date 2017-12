Poursuivi par une chasse à courre, un cerf est sauvé par des riverains qui prennent sa défense (vidéo)

Un cerf a eu la vie sauve, ce mardi 26 décembre, grâce à des habitants de Bonneuil-en-Valois, dans le nord de la France. Il était poursuivi par l’équipage d’une chasse à courre et s’est retrouvé acculé par la meute dans un jardin privé.

Le Parisien raconte le véritable affrontement qui a eu lieu entre une trentaine d’habitants de Bonneuil-en-Valois et des chasseurs d’une chasse à courre.

Le cerf, blessé, était poursuivi par toute une meute de chiens lorsqu’il s’est retrouvé sur un terrain privé. Les habitants, alertés par les aboiements, sont venus en nombre sur place et ont empêché que le cerf soit abattu. « Ça a été chaud, témoigne une habitante, qui a même fait venir le maire. On devait être plus d’une trentaine. Les chasseurs ont été insultés de tous les noms. Le propriétaire refusait de les laisser entrer chez lui ».

Ce face-à-face s’est poursuivi pendant près de deux heures jusqu’à ce que les chasseurs acceptent de retirer leurs chiens. Le cerf, lui, « ne bougeait plus. Il nous regardait comme un pauvre malheureux, la langue pendante ensanglantée. Il a fini par repartir tranquillement», explique encore cette riveraine.

Une fois les chiens écartés, le cerf est reparti.