L’appel de ce groupe Facebook invitait à manifester son soutien au secrétaire d’Etat devant la gare centrale. Il s’intitulait «Les Belges soutiennent Theo Francken contre les migrants». On peut dire que ce ne fut pas un grand succès puisque... à peine 10 personnes étaient présentes.

La manifestation était une initiative de Catherine Drugmand, qui se décrit elle-même comme une «citoyenne ordinaire». «Je ne fais pas de politique mais je soutiens Theo Francken. Il a clairement expliqué ce qu’il faisait et je pense qu’il ne reçoit pas suffisamment de soutien de la part du gouvernement. Il est très critiqué mais je ne sais pas si tout ce qui est dit est correct. Peut-être les médias ne font-ils pas correctement leur travail. Je ne suis pas contre les migrants, la Belgique doit accueillir les personnes qui fuient la guerre. Mais cela doit être encadré, le reste du gouvernement doit prendre ses responsabilités.»

Un autre manifestant s’exprime de manière plus radicale. «Theo Francken fait correctement son travail et a besoin de notre soutien», explique-t-il. «L’immigration doit cesser, c’est scandaleux, ces gens viennent ici pour profiter. Il y a déjà assez de pauvres en Belgique qui ont besoin de notre aide. On dit maintenant que les Soudanais sont maltraités mais il n’y a aucune preuve de cela. Le Francken-bashing doit arrêter.»

Le goupe Facebook en question comprend pourtant quelque 1400 personnes. La police, qui n’a pas été débordée, les a laissés un moment s’exprimer avant de leur demander de partir.