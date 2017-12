Basket (P1) – Alleur signe un duo de retraités magique!

Rédaction en ligne

Il y a quelques semaines, lorsque l’on interrogeait Kevin Reyserhove, coach de Neuville, 2e de la hiérarchie, sur la lutte en fin de classement, il nous confiait craindre pour la survie d’Alleur car les All Blacks ne pouvaient pas aller chercher des renforts dans leur équipe 1 contrairement à Belleflamme, Visé et Pepinster. Et bien le club du Président Trinon a trouvé un moyen de renforcer son noyau.