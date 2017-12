Le jeudi 21 décembre 2017, Jonathan TROUDI, un jeune homme âgé de 23 ans, a été vu pour la dernière fois à son domicile situé rue l’Apleit à Huy. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Jonathan mesure environ 1m65 et est de corpulence mince. Il a les cheveux bruns et les yeux bleu vert.

Aucune description vestimentaire n’a pu être établie.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.