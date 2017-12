Pour Michaela, Natacha, plus jeune qu’elle, était certaine de conquérir le cœur de Benoît. « Je sais que je lui plais, c’est trop facile. Je sais déjà que c’est acquis» avait notamment déclaré la jeune femme lors d’un dîner. Des mots qui n’ont pas plu à Michaela qui a décidé de passer à l’action et rejoindre Benoît durant la dernière nuit à la ferme. « J’ai accéléré les choses. » a expliqué Michaela à Sandrine Dans. « C’est maintenant ou jamais ! Quand on est rentré, vu que je devais lui porter le petit déjeuner le lendemain, je n’ai pas attendu le lendemain. » On devine la suite...