Cavalcade de Fleurus: le feu d'artifice de retour pour 2018

À tel point, qu’elle ressemblait davantage à un carnaval. Ne restait plus que des sociétés de gilles et quelques artistes et animateurs de rue.

Le mécontentement des citoyens n’était d’ailleurs pas passé inaperçu puisqu’un sondage post-cavalcade avait été proposé.

Lors du dernier conseil communal, Jean-Luc Borremans le bourgmestre n’a pas manqué d’annoncer le retour d’un incontournable de l’événement.