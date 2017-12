« Dans un souci de toute transparence et pour mettre fin à cette déferlante, France Gall tient à informer ses amis, son public et les médias qu’elle a en effet été hospitalisée pour raison d’infection sévère et qu’elle est actuellement soignée », dit Geneviève Salama dans un communiqué.

« Cette annonce est dans le seul but que soit respectée sa vie à la mesure de sa discrétion et de sa pudeur », précise la chargée de communication dans le texte publié à la suite d’une information du magazine Ici Paris, reprise par d’autres médias. Selon Ici Paris, l’hospitalisation de France Gall date du 19 décembre et elle a été placée en soins intensifs.

En 2016, l’interprète de « Babacar » avait été hospitalisée pendant plusieurs jours à la suite d’une intolérance médicamenteuse.

L’année précédente, les chansons de France Gall et Michel Berger, duo mythique, avaient été au coeur de la comédie musicale « Résiste » créée au Palais des Sports de Paris, avant une tournée.