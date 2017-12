On le suspecte de trafic d’enfants. Lorsqu’il a été arrêté, il était en effet accompagné de quatre mineurs âgés de 3, 4, 9 et 13 ans. Il y avait aussi deux jeunes filles âgées de 19 et 18 ans qui se sont révélées être les tantes des deux plus jeunes et les sœurs des deux plus grands. Hier, nos confrères du Nieuwsblad sont parvenus à joindre le père philippin des deux enfants âgés de 13 et 9 ans. Il ne comprend toujours pas pourquoi son ami belge a été arrêté. « Je les avais déposés là et je cherchais une place pour me garer. Nous comptions visiter une île mais, quand je suis arrivé, Koen était arrêté ».

Il s’agit de Koen Van den Broek, un Anversois de 60 ans qui habite en Suisse. Cela fait huit ans qu’il aide financièrement cette famille. Il s’est rendu à plusieurs reprises aux Philippines. Cette fois, il est arrivé le 22 décembre.

Sur sa page Facebook, on le voit fêter la Noël dans la maison du père philippin qui a raconté son histoire à la police. Il n’y a donc pas de traite d’enfants et encore moins de pédophilie, dit-il. Les policiers ont malgré tout décidé de garder le Belge au moins jusqu’à ce jeudi. Aux Philippines, une loi (l’Act 7610) permet de poursuivre les étrangers présumés auteurs d’abus sur les enfants.