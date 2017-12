Tournai : menacée d'un couteau et obligée de retirer 500€

Le soir du réveillon de Noël, une dame a vécu une effrayante mésaventure. Il était entre 2h et 2h30 du matin lorsqu’elle décide de reprendre sa voiture, en stationnement sur la chaussée de Willemeau.

La victime s’aperçoit qu’elle a oublié son smartphone et décide de faire demi-tour. Trois hommes l’attendent sur la route et la fixent. L’un d’eux tient un objet dans sa main. Lorsque l’automobiliste freine afin de ne pas les écraser, les trois hommes se retirent brutalement. C’est alors qu’une voiture arrive en marche-arrière et emboutit le pare-chocs de la voiture de la victime.

Par réflexe, la dame ouvre sa portière pour descendre du véhicule lorsqu’un homme l’attrape par le col et lui signale qu’elle a endommagé sa voiture. Il lui intime l’ordre d’aller chercher de l’argent afin de rembourser les dégâts.

Les autres hommes font monter la dame à l’arrière du véhicule qu’elle vient de percuter. Ils lui remettent son sac à main qu’elle a laissé dans sa voiture. Un des individus brandit un couteau dont il la menace afin de l’emmener au bureau de poste de la rue Saint-Martin à Tournai. Devant le distributeur extérieur, et toujours sous la menace du couteau que tient l’homme qui l’accompagne, la dame se voit obligée de retirer 500€. Ce qu’elle fait… L’individu lui réclame alors 200€ supplémentaires. Mais elle n’y parvient pas…

Un second individu patiente, assis sur le montant de la vitre de la voiture. Voyant que la victime ne peut plus retirer d’argent, ce deuxième individu crie « Belfius, Belfius » : tout le monde remonte dans la voiture et se dirige vers l’agence Belfius de la Grand-place.

Arrivés devant la banque, les hommes qui accompagnent la victime ne parviennent pas à entrer. L’agence est équipée d’un sas de sécurité et celui-ci est apparemment fermé.

De ce fait, l’un des individus pousse la victime qui tombe lourdement sur le sol. Tandis qu’elle est recroquevillée par terre, elle reçoit plusieurs coups de pied. Ensuite, les hommes remontent en voiture et disparaissent, laissant leur victime sur place.

Avisée, la police locale de la zone du Tournaisis mène l’enquête et tente de retrouver les trois hommes liés à ce vol à main armée et avec agression.