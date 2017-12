L'identité de Paul Furlan usurpée sur Facebook: un dénommé Robert Legros utilise les photos de l'ex-ministre pour draguer sur les réseaux sociaux

Plusieurs dames ont été lourdement draguées par un certain Robert Legros sur Facebook. Un profil signalé sur un site d’arnaque et qui porte les traits d’un homme bien connu. En effet, ce qui semble être un faux compte, a pris l’image du bourgmestre de Thuin Paul Furlan. « C’est flatteur, mais très dérangeant », affirme le premier concerné qui en a déjà connu d’autres.

« Des usurpations d’identité sur les réseaux sociaux… ça arrive régulièrement », affirme Paul Furlan à l’annonce de ce énième profil utilisant son image . Depuis le mois de novembre, un certain Robert Legros, originaire de Caen, utilise les photos du bourgmestre de Thuin et ancien ministre sur son compte Facebook.

On y voit un Paul Furlan jeune, une autre image où il est à vélo. Et même un cliché de sa fille. « Ça m’épate toujours ceux qui font cela. Ils sont très ingénieux pour arriver à leurs fins », ajoute-t-il. Et, de fait, les photos usurpées ne sont pas les premières que l’on trouve sur le compte Facebook du socialiste. Le soi-disant Robert Legros a dû faire quelques recherches.

Et ce profil Facebook est clairement créé de toutes pièces pour arnaquer sur les réseaux sociaux. Une dame a indiqué que ce Robert en question venait la draguer sur les réseaux sociaux de manière particulièrement lourde.

> « C’est à la fois valorisant et flatteur de voir son image utilisée pour draguer… Mais c’est aussi très dérangeant »