Dominique Lehmann est médium depuis plus de 25 ans et il n’a besoin d’aucun support pour entrer en contact avec l’au-delà. « Une simple séance en cabinet, une photo envoyée par mail ou le son d’une voix lors d’un appel téléphonique suffisent à faire apparaître des visions que je peux retranscrire immédiatement », explique le voyant.

Pour réaliser ses prévisions pour l’année 2018, il s’est appuyé sur des flashs et des messages établis avec sa grand-mère, Victoire, qui faisait le même métier.

Les prédictions que vous allez lire, Dominique Lehmann les prépare depuis un an.

Concernant le domaine de la santé, ses prédictions sont très encourageantes. Il voit la création d’un vaccin contre le cancer !

« Commençons par le plus positif pour 2018. Cela concerne le domaine de la santé et de la recherche. De grands progrès verront enfin le jour, surtout pour les maladies qui sont les plus dévastatrices. Ce sera le cas pour le cancer. Les avancées liées au sida seront encore plus importantes. Suite à des essais aux résultats plus que positifs, un vaccin pourrait voir le jour », annonce Dominique Lehmann.« Mais attention, une nouvelle peut en cacher une autre… »

Le médium pense aussi qu’il pourrait en plus y avoir un nouveau scandale par rapport à un médicament et ses effets secondaires...

