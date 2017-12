Un passant a repéré une voiture en feu, rue de la Jonction, à Marchienne-au-Pont. Le véhicule était le long du halage, non loin de l’écluse. Le témoin de la scène a entendu des coups de klaxon et a appelé les secours.

La police de Charleroi et les pompiers sont intervenus sur les lieux, accompagnés par une ambulance et un smur. Heureusement, le klaxon s’est mis en marche automatiquement et il n’y avait personne dans la voiture. Le feu a rapidement été maîtrisé.

Photos : FVH