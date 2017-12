Pierre, 18 ans, violemment frappé au McDonald's de Namur car il n'a pas dit «merci»: «J'aurais pu être aveugle»

Mardi soir, alors qu’il entrait dans le McDo de Namur, Pierre Migoet, un jeune Carolo de 18 ans, dit avoir été agressé sans raison . « On rentrait dans le fast-food avec ma petite copine et une fille tenait la porte ouverte pour tout le monde. On est passé et elle nous a lancés : « Ne dites pas merci ! ». Ma copine s’est directement excusée et l’a remerciée. Mais là, elle s’est fait insulter. Je me suis alors approché de la jeune fille pour lui demander pourquoi elle insultait ma compagne. Et là, je n’ai rien senti venir. On m’a foutu une patate (NDLR : un coup de poing) dans l’œil », raconte le jeune homme. Le couple d’agresseurs a ensuite pris la fuite.

La victime indique que le coup de poing a été donné sur ses lunettes : « J’aurais pu devenir aveugle », explique-t-il.

> Aidé par trois responsables du McDo, Pierre Migeot dit être dégoûté par l’attitude des clients : « Personne ne m’a aidé ! »