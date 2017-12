L’IRM a publié sur son site internet une alerte orange (maximum) concernant la neige et les plaques de verglas pour les provinces de Liège et Luxembourg. Les autres provinces wallonnes sont en avertissement jaune.

« Cette nuit et jeudi matin, on prévoit des chutes de neige principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. C’est surtout en Ardenne qu’il faudra s’attendre à une couche de plusieurs centimètres de neige fraîche. Il faudra également être vigilant quant à la formation de plaques de glace » écrit l’IRM.

Son avertissement est valable jusque jeudi midi. Il est donc fort possible que les conditions sur les routes soient très difficiles en matinée.

Concernant le vent, il est très dense à la côte belge. « En soirée, à la mer et sur l’extrême ouest, des rafales de 85 à 90 km/h ou éventuellement plus pourront se produire. » Une personne est décédée à Nieuport après la chute d’une grue à cause des conditions climatiques.