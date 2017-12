Ricardo Sa Pinto après Courtrai–Standard (2-1): «Quand un club ne gagne pas, on parle du coach» (vidéo)

Si Ricardo Sa Pinto était logiquement frustré, il était toutefois très calme, et même très philosophe, au moment de retrouver la presse. « C’est une fin de match dramatique. Je ne sais pas trop quoi dire car ce revers n’est pas mérité. Nous étions les meilleurs à tous les points de vue sur ce terrain difficile. D’ailleurs, nous aurions déjà dû mettre trois ou quatre buts en première période. Et même en infériorité numérique nous avons eu des occasions. C’est incroyable. J’aurais pu accepter ce qui est arrivé si l’adversaire avait été supérieur, mais ce n’était pas le cas. »

Le Portugais ne s’étendra pas sur la carte rouge d’Agbo en rappelant que Monsieur Verboomen avait été 4 e arbitre à Saint-Trond ou Anderlecht. « L’arbitre aurait peut-être dû mieux gérer le match. »

En revanche, il a évoqué sa situation personnelle. « Quand un club ne gagne pas, on parle du coach. J’accepte toutes les opinions. La presse a déjà parlé de mon avenir après un mois et même deux. Mais je suis toujours là. Cela dit, c’est la vie d’entraîneur. »

Un coach qui, après la rencontre, a été voir les supporters. « Car je ne voulais pas qu’ils s’en prennent aux joueurs qui ont tout donné. Je voulais aussi les écouter et leur parler car, comme nous, ils étaient très déçus. »

Paul-José Mpoku est demeuré très lucide au terme de la partie, pas question de se trouver d’excuses. « Nous sommes frustrés, déçus, mais aussi en colère », lance-t-il. « Nous sommes parvenus à nous créer beaucoup d’occasions que nous n’avons pas mises au fond. Et lorsque nous ouvrons la marque, faisant le plus difficile, en infériorité numérique, nous commettons des erreurs incroyables. Nous ne devons pas faire ces fautes, car nous les payons toujours cash ! Il n’est pas question d’excuse comme la météo, l’état du terrain ou encore une erreur d’arbitrage, nous encaissons un but égalisateur que nous ne devons jamais prendre de la sorte ! Après un moment, il est impossible de se consoler avec la manière dont on joue. Oui, nous affichons la bonne mentalité, nous nous battons, nous nous créons des opportunités, mais nous ne marquons pas assez, c’est notre problème depuis le début de la saison. Ce n’est pas possible, à un moment, ça va quand même finir par payer… Nous sommes souvent meilleurs que notre adversaire, mais nous n’arrivons pas à tuer le match. Tandis que dans l’autre sens, nous commettons des erreurs qui nous coûtent toujours des points ! On ne peut s’en prendre qu’à nous. »

L’ailier ne veut invoquer l’arbitrage comme excuse de cette défaite mais il explique l’emportement de certains joueurs suite à l’exclusion d’Uche Agbo. « Je ne suis pas là à ce moment, mais notre capitaine m’a rapporté qu’il avait encore entendu des cris de singe en provenance des tribunes… Ajoutez à cela les chants ‘Les Wallons c’est du caca’ durant toute la partie et vous comprendrez que nous étions excédés. En 2017, ce n’est quand même plus possible. Et lorsque nous faisons remarquer à l’arbitre qu’il y a eu des jets de briquets vers les joueurs du Standard, il ne bronche pas. »