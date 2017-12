Trafic de drogue: les liens de la mafia sicilienne avec la région liégeoise et le Limbourg

Voilà des propos pour le moins directs et qui ne manqueront pas de susciter leur lot de réactions. Ils sont signés Guido Vermeiren, procureur du Roi du Limbourg et concernent les liens entre la mafia sicilienne et la province du Limbourg, ainsi que la région liégeoise. « Je pense que c’est historique, il y a des liens familiaux et il est question de connexions internationales avec la mafia italienne », explique ainsi l’intéressé sur le plateau de VTM, une chaîne flamande.

> Une information à lire dans nos éditions digitales.