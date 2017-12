La chaussée est fermée à la circulation à hauteur de Malmedy où plusieurs véhicules sont en difficulté. Selon la police, deux camions sont en ciseau et des véhicules figurent en travers de la route, bloquant le passage à d’autres camions.

Plus tôt dans la matinée, des accidents se sont produits sur la E42 à Polleur et Jalhay, également en province de Liège, selon le centre Perex.

Des éclaircies sur le reste du pays

Ce matin, le risque d'averses de neige fondante ou de neige dans l'est et le nord-est du pays restera de rigueur. Toutefois, le temps restera sec en beaucoup d'endroits avec des nuages et parfois de larges éclaircies.

En Ardenne, le risque de quelques averses de neige persistera toute la journée. Les maxima seront compris entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +5 degrés à la côte. Le vent sera modéré d'ouest-nord-ouest et tournera au sud-ouest dans l'intérieur des terres. Au littoral, il sera généralement assez fort d'ouest à nord-ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera sec avec des nuages et des éclaircies parfois larges. Risque de formation de plaques de givre et de glace dans tout le pays. Il fera froid avec des minima de -5 degrés en Hautes-Fagnes et 0 degré à la côte, sous un vent modéré de sud-ouest, revenant au sud-sud-ouest.

Vendredi, le ciel sera très nuageux avec l'arrivée de la pluie. Les premières précipitations pourront toutefois tomber sous forme de neige fondante. En haute Belgique, il s'agira de neige. Les maxima ne seront atteints qu'en soirée et se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 6 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort de sud-sud-ouest. Des rafales de 60 à 70 km/h pourront se produire à la mer.