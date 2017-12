Il y a quelques mois, l’ancienne chroniqueuse de « Touche pas à mon poste » s’était confiée sur sa terrible maladie : l’endométriose. Une maladie entraînant de grandes douleurs pour les femmes, ainsi que des risques d’infécondité.

Au micro d’Europe 1, elle avait notamment raconté : « Je ne devrais pas le dire mais on est tenté de prendre des opiacés très forts, des choses à base de morphine et on oscille entre grandes douleurs et états léthargiques ». Dans sa confidence à la radio, elle avait avoué avoir fait plusieurs fausses couches et avoir des kystes. Elle évoquait même « des douleurs à tomber par terre et qui frôlent l’évanouissement ».

Aujourd’hui, Enora Malagré est revenue sur cette maladie qui la ronge. Une endométriose qu’elle a décidé de combattre en prenant une décision radicale comme elle le confie à Paris Match. « J’ai pris la décision de me faire retirer l’utérus. À 37 ans, c’est jeune, mais je dois avancer. »

Car elle le confirme, cette maladie est un véritable fardeau pour elle. « À l’époque de TPMP, j’ai fait jusqu’à trois fausses couches par an : ça m’a bouffé la vie ! Quand je suis en crise, je peux être HS pendant quarante-huit heures. »