La vidéo a été postée par le site d’informations locales Fontanka.ru. Sur les images, on y voit un homme vêtu d’une veste verte, capuche sur la tête. Dans le début la vidéo, il a un sac à dos beige qu’il ne porte plus quelques secondes plus tard lorsqu’il quitte précipitamment le supermarché. Il s’agirait là du principal suspect dans l’explosion qui a eu lieu hier soir dans un supermarché de Saint-Pétersbourg. La police russe recherche activement la personne.

Pour rappel, l’explosion d’une bombe artisanale laissée à la consigne d’un supermarché de Saint-Pétersbourg (nord-ouest) a fait mercredi 13 blessés dans la deuxième ville de Russie.

Vladimir Poutine a qualifié cet incident d’acte « terroriste » ce matin.