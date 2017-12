Les soldes démarrent le 3 janvier avec des stocks volumineux à écouler

L’UCM a sondé un échantillon représentatif de 247 commerçants indépendants en Wallonie et à Bruxelles, pour l’essentiel dans les secteurs du textile et de la chaussure. La plupart proposeront des ristournes de 30 % et plus dès les premiers jours.

La météo a eu un impact négatif sur la vente des collections d’hiver, selon l’UCM. En outre, « la vente en ligne et la généralisation des offres couplées dans les grandes chaînes, durant le mois de décembre, renforcent la concurrence pour les magasins de proximité », relève-t-elle.

« Malgré les stocks importants, les commerçants ne sont que 18 % à penser que les ventes en solde seront meilleures que l’an dernier (46 % équivalentes, 38 % inférieures). La multiplication des ristournes tout au long de l’année fait perdre aux mois de soldes un peu de leur caractère exceptionnel », ajoute l’UCM.

Les soldes d’hiver auront lieu du 3 janvier au 31 janvier inclus.