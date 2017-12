Froid piquant et belles éclaircies mais la neige menacera toujours une partie du pays ce jeudi

Le temps sera légèrement variable ce jeudi après-midi avec des champs nuageux et des éclaircies parfois larges. Une averse sera possible, surtout dans le nord du pays, mais le temps restera sec en beaucoup d’endroits. Les maxima se situeront entre -1 degré en haute Belgique et +6 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré de secteur ouest. A la mer, il sera généralement assez fort d’ouest-nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps sera généralement sec avec d’abord des éclaircies. A la côte, le risque d’une averse persistera toutefois encore un peu. Plus tard dans la nuit, des nuages bas se formeront en beaucoup d’endroits dans l’intérieur des terres. En Ardenne, on prévoit également de la brume ou du brouillard givrant. Il y aura donc un risque de formation de plaques de givre et de glace sur l’ensemble du pays. Les températures descendront vers des valeurs de -3 degrés en Ardenne à 0 ou +1 degré en bord de mer.

Vendredi, une active perturbation traversera le pays d’ouest en est avec de la pluie, mais les premières précipitations pourront tomber sous forme de neige fondante. En haute Belgique, il faudra même s’attendre à plusieurs centimètres de neige. Les maxima ne seront atteints qu’en soirée et se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 6 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort et virera du secteur sud à l’ouest. Des rafales de 50 à 70 km/h seront possibles. A la mer, elles pourront atteindre 75 à 80 km/h en fin d’après-midi.

Samedi et dimanche, il faudra composer avec pas mal de pluie mais il fera très doux pour la saison, puisqu’on attend des maxima de 12 voire 13 degrés en plaine.