Le chômage en baisse sensible (-8%) en novembre par rapport à l'an dernier

Parmi ces 353.523 allocataires, on comptait 325.734 chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi admis sur la base d’un travail à temps plein ou admis sur la base des études, 20.051 chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi admis sur la base d’un travail à temps partiel volontaire et 7.738 chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi bénéficiant d’un complément d’entreprise.

La baisse du chômage en novembre s’est matérialisée de façon quasi identique chez les hommes (-17.001 unités ou -8,1%) et chez les femmes (-13.813 unités ou -8,0%).

Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) diminue nettement, de 20,1% (-7.529 unités). Il est en baisse également dans les autres catégories d’âge, à l’exception de la tranche des 60 à 65 ans (+46,4% ou + 9.277 unités). Rappelons que l’âge minimum pour l’obtention de la dispense d’inscription comme demandeur d’emploi a été relevé en 2017 de 61 à 62 ans.

Au niveau des Régions, le nombre de chômeurs complets sur une base annuelle a diminué plus fortement en Wallonie (-16.687 unités ou -10,3%), qu’en Flandre (-13.168 unités ou -8,3%) et à Bruxelles (-959 unités ou -1,5 %). En novembre 2017, on dénombrait ainsi en Région flamande 145.571 chômeurs complets, en Région wallonne 144.933 et en Région de Bruxelles-Capitale 63.019.

Enfin, selon les chiffres provisoires de novembre 2017, on dénombre 550 chômeurs pour lesquels le droit aux allocations d’insertion a expiré (pour les mois précédents de 2017, il s’agit de 5.537 personnes), précise encore l’Onem.