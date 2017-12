France: un homme bien vivant apprend qu'il est mort dans les journaux locaux

« Au début, nous n’y avons pas pris garde, puis ce même état civil est passé deux jours de suite dans deux journaux différents et les clients de mon mari ont commencé à lui en parler. Nous avons téléphoné à la famille pour la rassurer, mais beaucoup de nos amis n’ont pas osé me téléphoner et ont passé un très mauvais Noël », explique au journal Martine Leroy, l’épouse du faux décédé.

Selon elle, plusieurs personnes ont même appelé les pompes funèbres pour savoir où se trouvait leur ami.

La mairie avait en fait diffusé par erreur le nom de l’infortuné dans plusieurs journaux. Elle a depuis transmis un démenti.