Bug aux élections régionales de 2014 à Bruxelles: plainte recevable et fondée selon la Cour européenne des droits de l'Homme

Un bug informatique avait entraîné l’annulation de plus d’un millier de vote lors des élections de 2014. Plusieurs candidats non élus des élections régionales avaient alors tenté un recours auprès du Parlement régional chargé de valider les élections. Ils avaient été déboutés. Ils ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’Homme qui n’est pas du même avis. Leur plainte vient d’être jugée recevable et fondée.

Un cap essentiel vient donc d’être franchi. La plainte déposée à la Cour européenne des droits de l’Homme par Georges Verzin (MR), Yvan de Beaufort (MR) et Sait Köse (DéFI) pourraient bien mener à une condamnation de l’État belge. « L’avocat estime que nos chances de gagner sont très bonnes », explique Yvan De Beaufort. Le 9 décembre dernier, la Cour européenne l’a en tout cas jugée recevable et fondée. En cause : le bug informatique durant les élections de 2014 qui a mené à l’annulation de plus d’un millier de votes bruxellois.

