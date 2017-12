Intempéries: la Cellule d'action routière invite à la prudence en Wallonie

La Cellule d’action routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route, invite jeudi les automobilistes à faire preuve de prudence sur les routes wallonnes.

Des températures négatives sont attendues pendant la nuit, principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse et des plaques de glace pourraient ainsi localement se former sur la chaussée.

La CAR recommande de rester prudents et vigilants, en particulier pour les poids lourds, s’ils doivent emprunter la route jeudi soir et pendant la nuit. «Les moyens conventionnels en personnel et en matériel du service public de Wallonie sont mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers», précise-t-elle.

Elle rappelle également de bien vérifier l’état de son véhicule, d’adapter sa vitesse, d’éviter toute manœuvre brutale, de garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule précédent et de ne pas dépasser les épandeuses.

Les automobilistes sont priés de se renseigner sur les conditions de circulation sur le réseau wallon avant de prendre le départ, via les sites trafiroutes.wallonie.be ou inforoutes.be.