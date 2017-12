Un accident spectaculaire s’est déroulé chaussée de Mons dans la nuit du 26 au 27 décembre. Une voiture a percuté frontalement une ambulance. Bilan, trois blessés dans l’ambulance, tous les secours disponibles mobilisés et un sinistre total pour les deux véhicules.

Un choc très violent au regard de l’état des deux véhicules qui sont complètement détruits. L’ambulance qui prenait la direction de Mons en venant du centre de Binche revenait d’intervention vers 3h30 du matin dans la nuit de mardi à mercredi. À ce moment, un véhicule BMW empruntait la chaussée de Mons dans le sens inverse.

Selon un témoin, la voiture a déboulé à vive allure dans le tournant, mordant sur la ligne blanche de séparation. « Le chauffeur de l’ambulance a serré le plus à droite possible pour tenter d’éviter le véhicule ». Mais visiblement, le conducteur de la voiture n’a pas eu ce réflexe et est entré en collision avec l’ambulance.