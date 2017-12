Mercredi, le joueur du Standard Uche Agbo a été, selon le club de football liégeois, la cible de comportements racistes de la part des supporters du KV Courtrai. Le milieu défensif de 22 ans, exclu en fin de première période lors de la défaite des siens à Courtrai (2-1), a été « littéralement canardé de gobelets de bière » alors que d’autres supporters courtraisiens ont « scandé des propos racistes et xénophobes à son encontre ».

« Le Standard de Liège condamne fermement l’attitude de ces individus dont le comportement intolérable est totalement contraire aux valeurs défendues par notre club et par la Jupiler Pro League », pouvait-on lire sur le site des ’Rouches’. Après ces incidents, Agbo a réagi par un doigt d’honneur en direction des tribunes et a jeté une bouteille dans le public.

Le Standard et son joueur, « profondément heurtés par ces graves incidents ainsi que la passivité du corps arbitral face à ceux-ci », comptent bien interroger les instances du football belge afin que les « chants communautaires, racistes et xénophobes soient définitivement bannis des stades ».

Sur le plan sportif, les troupes de Sa Pinto, désormais à la 9e place avec 26 points, ont raté l’occasion d’accrocher le top 6.

Le communiqué complet

« Alors qu’il longeait la tribune des supporters courtraisiens pour rejoindre le vestiaire, Uche fut littéralement canardé de gobelets de bière lancés dans sa direction par les supporters. »

« Plus grave encore, certains d’entre eux n’hésitèrent pas à chanter et scander des propos racistes et xénophobes à son encontre.

Le Standard de Liège condamne fermement l’attitude de ces individus dont le comportement intolérable est totalement contraire aux valeurs défendues par notre club et par la Jupiler Pro League.

Uche ainsi que d’autres membres de notre club ont été profondément heurtés par ces graves incidents ainsi que la passivité du corps arbitral face à ceux-ci.

Notre club compte interroger les instances dirigeantes afin que les chants communautaires, racistes et xénophobes soient définitivement bannis de nos stades.

En effet, de tels agissements n’ont leur place nulle part, aussi bien dans notre compétition que n’importe où ailleurs. »