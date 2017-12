Vanessa, une jeune maman verviétoise de 26 ans, est atteinte de mucoviscidose et va demander l'euthanasie: «Ce n'est pas une vie, ce n'est pas humain»

Atteinte de mucoviscidose, Vanessa Stroomeyte ne veut plus vivre. Âgée de 26 ans et mère d’un enfant en bas âge, la Verviétoise va entamer les démarches en janvier pour se faire euthanasier.

Vanessa porte un gène qui affecte les voies respiratoires et le système digestif. Depuis un an, son système digestif ne fonctionne plus du tout. Elle boit et se nourrit à travers une sonde. Pour la jeune femme, vivre devient de plus en plus douloureux et elle vient à nouveau d’en faire les frais, via une expérience choquante.

« Est-ce que ça vaut le coup de vivre alors qu’il n’y a pas de solution ? »

Au quotidien, elle décrit un véritable calvaire… Elle veut que cela cesse.

« Je ne peux même plus m’occuper de ma fille dont j’ai la garde une semaine sur deux. Est-ce que ça vaut le coup de vivre alors qu’il n’y a pas de solution ? », nous dit-elle.

