M.R & M.P. (photos: C.V.; J.T; C.H. & News)

Le mois de février 2009 a marqué à jamais Julie et Damien. C’est la date à laquelle ils ont perdu leur enfant, celui qu’ils ne connaissaient pas encore : Julie a accouché de son bébé, mort-né. Pour ces parents il s’agit d’une erreur médicale. Et cela fait 9 ans qu’ils essaient de la faire reconnaître. Ce qu’ils dénoncent, aujourd’hui, c’est la lenteur de la justice et ils ne sont pas les seuls à la déplorer.