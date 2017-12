Les commentateurs et consultants sportifs préférés des Belges: Rodrigo Beenkens au top, Stéphane Pauwels pas sur le podium

Comment devient-on le commentateur préféré des Belges ?

Je ne peux pas m’empêcher d’être surpris par le résultat à chaque fois ! Je me disais qu’un sentiment de lassitude, qui serait légitime, allait arriver. Peut-être que les personnes qui répondent ont tendance à se souvenir des derniers moments. J’en parlais avec Marc Coucke au sujet du sportif belge de l’année qui est David Goffin.

Ça ne fonctionne pas avec vous puisque le Tour remonte à plusieurs mois…

C’est vrai ! Être élu dans une année impaire m’étonne encore plus. Peut-être que les gens se sont habitués à un timbre de voix. Je prends ça comme un beau cadeau. On fait ce métier pour le téléspectateur mais, attention, on reste des journalistes avant d’être des animateurs. On doit pouvoir dire les choses quitte à déplaire ! Je n’hésiterais pas à dénoncer et à me retrouver dernier de la liste pour pouvoir faire mon métier. Après, je suis très attentif à la manière dont je dis les choses. J’attaque davantage des systèmes que des personnes. On peut dénoncer d’une manière courtoise et polie.

> Le ratio entre l’improvisation et la préparation dans le métier de commentateur.

> La place de la spontanéité dans le monde d’aujourd’hui ?

> Son rapport difficile à la critique.

