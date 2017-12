Après 21 ans à la tête du Lunch Garden Jean Larjepret a tiré sa révérence. Il laisse derrière lui des tonnes de souvenirs, et au moins autant de frites, servies avec le sourire. Ambiance à la fermeture !

C’est la fin des haricots (et des frites à volonté) pour bon nombre d’habitués qui en avaient fait leur cantine. Le Lunch Garden n’est plus. Séquence émotion ce jeudi après-midi au self-service. Il est 15h30. Les ultimes plateaux-repas défilent au compte-gouttes le long du couloir vitré. Les clients ont tenu une dernière fois à faire honneur aux menus riches et variés concoctés par Jean Larjepret.

Alors, après avoir réceptionné son plat, les remerciements sont d’usage. Mais le responsable manque à l’appel. « Il ne se sentait pas bien, il a dû partir en plein service », déplore Maryline, une employée. L’homme a été victime d’un malaise et a dû passer son après-midi de fermeture à l’hôpital.

Il aura passé plus de vingt ans à servir des frites à volonté, des steaks hachés, des boulettes à la sauce tomate, et autres célèbres Vol-au-Vent ! Découvrez les chiffres fous du Lunch Garden.