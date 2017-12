Solange Knowles, sœur cadette de la star Beyoncé, révèle souffrir d'un trouble nerveux

Elle a indiqué que les médecins lui avaient conseillé de ne pas effectuer le long voyage depuis les États-Unis.

« Au cours des cinq derniers mois, j’ai traité discrètement et j’ai essayé de surmonter un dysfonctionnement du système nerveux autonome. C’est un processus qui n’a pas été facile pour moi », a-t-elle écrit mercredi sur Instagram. « Parfois, je me sens bien et d’autres fois, pas très bien du tout ».

Ce trouble peut avoir des effets secondaires sur le reste de l’organisme.

Solange, 31 ans, devait être tête d’affiche du premier festival Afropunk de Johannesburg, une manifestation qui s’est exportée depuis sa création à Brooklyn en 2005.