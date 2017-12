L'ascenseur de l'Atomium à nouveau opérationnel dès vendredi

Il était initialement prévu que l’ascenseur soit remis en service le 7 janvier, mais les équipes de réparation ont travaillé sans relâche pour qu’il soit opérationnel pour le Nouvel An. Le plateau du Heysel accueillera en effet cette année le traditionnel feu d’artifice de la Ville de Bruxelles et ses festivités. De plus, le restaurant panoramique de l’Atomium sera ouvert le 31 décembre et des réservations avaient déjà été effectuées.

Le moteur de l’ascenseur, qui date de 1958, année de construction du monument, a été endommagé par la neige et du gel mi-décembre.

Les vacances d’hiver représentent traditionnellement une période chargée pour l’Atomium. « De nombreux visiteurs belges étaient au rendez-vous pour l’exposition Magritte, qui restait accessible par les escaliers et les escalators », Yvonne Boodts, porte-parole. « Cependant, certains touristes étrangers ont trouvé dommage de ne pas pouvoir profiter de la vue panoramique. »