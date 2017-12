Luc Trullemans nous livre ses prévisions en exclusivité pour les prochains jours. Et s’il annonce « un bon coup de douceur » avec des températures très élevées, il ajoute qu’« en contrepartie il pleuvra souvent et abondamment avec régulièrement beaucoup de vent ! »

L’air frais qui a envahi nos régions ce jeudi, va être repoussé vers l’intérieur du continent au cours des prochaines 24 heures. La zone de précipitations qui précède l’air très doux en provenance de l’océan atlantique, nous arrivera ce vendredi après-midi avec assez bien de pluie (6 à 10 litres au mètre/carré).

Il faudra cependant se méfier de ces précipitations qui, au contact avec l’air froid encore temporairement présent dans l’intérieur du pays, s’y transformeront en neige ou en neige fondante. Ce vendredi matin il fera encore froid avec des minima voisins de 0º en plaine et de – 2 à -4º en Ardenne. Les températures augmenteront régulièrement en cours de journée pour atteindre en soirée, 4 à 6º en plaine et au littoral et +3 à -1º en Ardenne où une accumulation de 5 à 10cm de neige sera temporairement possible.

Pendant ce dernier week-end de l’année nous subirons le passage de plusieurs fronts pluvieux actifs se déplaçant dans un rapide courant d’ouest à sud-ouest à travers l’Atlantique. Cela veut dire que le soleil se fera plutôt discret et qu’il pleuvra abondamment avec, en 48 heures, 15 à 20 L/M² de précipitations à la mer, 20 à 30 L/M² dans l’intérieur du pays et entre 30 et 50 L/M² en Ardenne. Le vent sera également de la partie en soufflant avec des pointes de 50 à 70 km/h dans l’intérieur et de 70 à 80 km/h au littoral. Mais le fait le plus marquant sera la forte douceur de la masse d’air avec des températures qui flirteront avec 13º (!) en plaine et de 7 à 11º au sud du sillon Sambre et Meuse !

Le premier et le deuxième jour de l’an le temps deviendra un peu plus variable avec quelques épisodes d’éclaircies alternant avec des périodes d’averses ou de pluies plus continues dans un air un peu moins doux, les maxima revenant temporairement entre 8 et 10º en plaine et autour de 5º sur le haut-relief ardennais.

La deuxième partie de la semaine prochaine connaîtra une nouvelle invasion d’air très doux avec à nouveau des températures atteignant 12 à 13º en plaine, encore beaucoup de vent et de pluie ce qui nous vaudra une attention particulière au sujet du niveau de certains cours d’eau qui risqueront de déborder.

Quant au premier week-end de 2018, la plupart des modèles commencent à mentionner une baisse dans les températures avec le retour du risque d’averses hivernales, tout au moins sur le relief ardennais (à confirmer !).