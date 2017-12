Les distributeurs de billets dans les grandes surfaces, c'est fini!

Exclusif. À partir du 2 janvier 2018, les supermarchés ne pourront plus disposer d’une machine permettant le retrait des billets de banque. « Une décision incompréhensible », clament les professionnels du secteur de la distribution .

Cette cliente ne pourra plus retirer du liquide

L’info paraît incroyable, et pourtant, c’est bien vrai… À partir du mardi 2 janvier, tous les supermarchés disposant d’un distributeur de billets de banque ne pourront plus proposer ce service à leurs clients. En cause : une décision ministérielle qui interpelle les professionnels du secteur de la distribution. Une décision pour le moins discutable, comme nous l’expliquent des responsables de grands magasins.

La société en charge des distributeurs d’argent voit rouge… Et prend les devants !

Si une grande surface décide de passer outre la décision ministérielle, l’amende risque d’être salée…

L’alternative ? Retirer en caisse. Une décision qui ne sera pas sans conséquences sur le fonctionnement des caisses de grandes surfaces !

